Actualitzada 10/09/2021 a les 15:18

El cos de la policia està treballant a la carretera de l'Obac, a l'altura de la cruïlla amb el carrer Sant Antoni d'Escaldes-Engordany, prop de la mateixa comissaria, després que dos turismes amb matrícula andorrana hagin patit un sinistre que ha generat danys materials sense ferits. Els fets han tingut lloc cap a les 14 hores d'aquest migdia quan un dels cotxes ha acabat sobre l'escultura de Vivand al costat dret de la via on s'hi ha quedat encallat. De moment el cos de seguretat desconeix les causes del sinistre.