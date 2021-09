Un centenari ple de símbols

El bàcul emprat per l'arquebisbe d'Urgell.

Actualitzada 09/09/2021 a les 06:28

El factor destacat del Dia de Meritxell d’enguany va ser el fet que es complia el centenari tant de la coronació de la imatge de Jesús i de Maria com de l’estrena de l’himne nacional. En aquest sentit, el Copríncep Joan-Enric Vives va lluir el bàcul pastoral que va ser present en l’acte de coronació canònica de la imatge de Meritxell per part de l’arquebisbe metropolità de Tarragona, el cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, i el bisbe d’Urgell i Príncep de les Valls d’Andorra monsenyor Justí Guitart i Vilardebó. Així mateix, l’arquebisbe d’Urgell va voler tenir un record per a un sacerdot assassinat als anys trenta “pel simple fet de seguir Crist”, i va dur un pectoral que li va pertànyer, en homenatge.El símbol més destacat a l’homilia d’ahir, però, va ser la corona de la imatge de la Mare de Déu de Meritxell i de Jesús que va elaborar arran de la canonització l’orfebre barceloní Joaquim Cabot, gràcies a una capta liderada pel síndic general Josep Gresa. La corona lluïa ahir davant l’altar de la basílica-santuari de Meritxell i ha estat protagonista de diversos actes aquests dies de celebració.No obstant això, monsenyor Vives va voler recordar que “la corona més bonica que té la Mare de Déu som nosaltres, els seus fills, i les parròquies que li han estat donades”, amb referència a les set demarcacions andorranes. Vives va remarcar que “som els fidels mateixos la veritable corona de la reina celestial”. En aquest sentit, va apuntar que “festejar la coronació ens ensenya que han d’anar units el culte litúrgic, la caritat envers el pròxim i l’apostolat cristià”. Amb referència a aquesta afirmació, el Copríncep va posar en valor “la unitat i la tradició en les coses essencials de la nostra pàtria andorrana i, alhora, l’obertura a la fraternitat universal amb els altres pobles”.