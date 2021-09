Nova campanya pel correcte transport dels menors a l'escola

Actualitzada 09/09/2021 a les 11:54

L'inici del curs escolar ve acompanyat d'una nova campanya que Departament de Policia posarà en marxa als voltants de les escoles del Principat per detectar el transport incorrecte dels infants i sancionar les conductes imprudents dels seus conductors. Aquesta iniciativa, que s'emmarca dins del pla d’actuació per tal de disminuir l’accidentalitat, té com a objectiu concret conscienciar als pares que porten els seus fills menors a l’escola del correcte transport d’aquests.Alguns dels articles de la llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte en la campanya són l'ús del cinturó seguretat i dels correctes sistemes de retenció infantil, tenir el vehicle estacionat amb el motor en marxa per un temps superior als dos minuts, l'ocupació excessiva del vehicle o el transport de menors de 10 anys i d’estatura inferior a 1,50 m en els seients davanters o posteriors quan no estigui permès, entre d'altres.Aquesta campanya s'iniciarà a les 7 hores del dia 13 a les 19 hores del dia 26 de setembre del 2021.