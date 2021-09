Més indicis de les pràctiques mafioses de Gao Ping

Actualitzada 09/09/2021 a les 11:22

La fiscalia ha demanat al Tribunal de Corts que incorpori a la causa del cas Gao Ping, la primera del cas BPA, informació rebuda des d'Espanya que recull nous indicis que revelen que els diners de l'empresari xinès poden provenir d'activitats mafioses. El ministeri públic aporta la resolució de l'Audiència Nacional que confirma que el contingut d'unes escoltes telefòniques revela fets que "aparentement presenten caracters de delictes d'amenaces, coaccions, extorsió, immigració il·legal, contra els drets dels treballadors, prostitució i contra la propietat intel·lectual i industrial". El tribunal espanyol determina que aquesta documentació ha de formar part del procediment que se segueix contra Gao Ping que remarca té més de 42.000 folis amb una instrucció que ha durat més d'11 anys i que ha comportat la pràctica de moltes diligències de les que es desprenen "múltiples indicis" que es complementen uns amb altres i "encara que puguin no ser definitius o inequívocs en aquest moment si són indiciaris de la comissió dels delictes expressats", recull la resolució que accepta el recurs d'apel·lació que havia presentat la fiscalia espanyola perquè les escoltes s'incorporin a la causa que se segueix al país veí.Unes de les escoltes telefòniques són converses de Gao Ping del 2012 amb empleats seus on es parla d'apallissar, arrencar els peus i les mans a persones a les quals es reclamen diners i d'estendre les agressions als seus familiars si no fan l'entrega dels diners. En concret en una transcripció corresponent al 24 de març Gao Ping encarrega a un empleat "que s'organitzi, per venjar-se i donar-li una pallissa".