Baixen un 5% les matriculacions respecte l'agost passat

Actualitzada 09/09/2021 a les 10:02

Les matriculacions durant aquest agost registren una caiguda del 5,0 per cent respecte al de l’any passat, segons mostren les dades publicades avui pel departament d’Estadística. Concretament, el mes passat es van fer 339 operacions, mentre que durant el mateix període de l’any anterior se’n van fer 357, 18 més que enguany.Ara bé, durant els darrers 12 mesos, les matriculacions han estat 4.417, el que suposa un augment del 18,2 per cent en comparació al període anterior, en què es van matricular 3.736 vehicles. La tendència mostra que cada cop són més populars els vehicles més ecològics, ja que 53,2% de l’augment correspon a vehicles elèctrics, híbrids o que no utilitzen combustible.