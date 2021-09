Les compres es faran amb l’aplicació Woonivers

La campanya Tota la Seu Tax Free de la Seu d’Urgell va començar ahir. Es tracta d’una iniciativa que promou l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell per impulsar el comerç amb la devolució de l’IVA als clients extracomunitaris, com ara els d’Andorra. L’estrena d’aquesta promoció es va iniciar juntament amb el dia de botigues al carrer, segons va informar l’ajuntament. De fet, habitualment es fa coincidir aquesta mostra de comerç amb el Dia de Meritxell per atreure compradors del Principat.



Pel que fa al públic al qual va dirigit, el retorn de l’IVA es farà principalment a tots els usuaris