L'oci nocturn reobrirà en "unes setmanes"

Actualitzada 09/09/2021 a les 17:17

El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat aquesta tarda que l'executiu "té la voluntat de poder reobrir l'oci nocturn en breu, en les properes setmanes" i ha subratllat que la decisió s'adoptarà "amb criteris de prudència" davant l'evolució de la pandèmia. El ministre ha incidit que la situació actual és bona perquè hi ha 44 casos actius i fa un any hi havia 280 contagiats però que cal "estar molt alertes al que passarà perquè l'any passat la segona quinzena de setembre hi havia molta circulació del virus" per l'increment d'afectats que es va produir arran del retorn de ciutadans del país pel final de les vacances d'estiu.Martínez Benazet ha explicat que el ministeri està pendent de celebrar una reunió amb els empresaris del sector amb els que ha assegurat "hi ha una relació fluïda" tot i que ells ara puguin tenir neguits perquè volen reobrir els establiments. El ministre ha assenyalat que s'han de trobar les fòrmules perquè els locals d'oci tornin a treballar i que encara no es poden donar detalls sobre si es farà una nova prova pilot o si directament s'autoritzarà la reobertura amb mesures per evitar les situacions de risc per la pandèmia de la Covid que es poden produir en aquests establiments i ha remarcat que la reobertura serà "aviat, en setmanes, no en dies". El ministre portaveu, Eric Jover, ha especificat que s'ha de tenir en compte que amb l'inici del curs s'obre un període de més socialització i cal veure com evoluciona la pandèmia.El Govern ha aprovat en la reunió del consell de ministres que s'ha fet aquest matí per la festivitat ahir de Meritxell un alleugeriment de mesures per la baixa incidència que es registra que suposa l'eliminació de l'obligació de portar un registre a bars, restaurants, actes culturals i casal d'avis. Les restriccions canvien també per a les reunions socials en exteriors que podran ser d'un màxim de 20 persones a partir d'ara i es manté el límit d'una desena a interiors.Salut ha notificat avui 8 positius més que dimarts, dos dels quals corresponen a ahir dimecres, i el ministre ha recalcat que cap de les persones diagnosticades amb el virus eren vacunats de fa més de dues setmanes. Els nous casos augmenten a 15.078 el total d'afectats que ha patit la Covid des de l'inici de la pandèmia i 14.904 recuperats, una desena més que en l'actualització de dades de dimarts.El balanç de vacunació continua en 97.967 dosis que Joan Martínez Benazet ha destacat que representen que el 69,9% de la població vacunable ja porta la pauta completa i ha precisat que el 70% dels positius detectats en l'última setmana no estava immunitzat "el que indica que la vacuna és eficaç". I ha informat que hi ha 54.133 inscrits a la plataforma de vacunació, entre ells 1.082 menors d'entre 12 i 15 anys, un miler dels quals estan sent vacunats avui perquè hi ha 80 registrats d'avui que seran cridats més endavant.Martínez Benazet ha avançat que els cribratges escolars que s'han iniciat aquest matí amb el retorn a les aules donen per ara un resultat d'un únic positiu en 1.400 test ràpids d'antígens fets.