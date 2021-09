GosSOS presenta la campanya 'Convida'm a menjar'

Actualitzada 09/09/2021 a les 13:56

GosSOS, l’entitat que gestiona la Gossera oficial d’Andorra, i la companyia de pinsos Arion inicien la campanya ‘Convida’m a menjar’, una col·laboració per aconseguir la implicació de la ciutadania en la manutenció dels animals que hi resideixen.La campanya consisteix en sumar un sac de pinso per als gossos de la gossera, per cada sac de pinso que cada particular adquireixi per al seu pelut, a l’espai que s’ha habilitat al recinte de la Gossera. Així doncs, ‘Convida’m a menjar’ “és una manera de contribuir en l’alimentació de qualitat dels animals de la gossera, que al cap de l’any suposa una quantitat de quilos i de diners molt important”, han explicat aquest matí durant la presentació de la campanya, tant el president de GosSOS, Manel Garcia, com el representant d’Arion, Enrique Menea.Garcia ha explicat que "les despeses generals de la gossera inclouen alimentació, atencions veterinàries i del personal que te cura dels animals, consums d’aigua i d’electricitat de l’equipament –entre d’altres– i suposen una mitjana diària d’11 eurps per gos i per això és molt important actuar tant en la conscienciació ciutadana, com en la tinença responsable d’animals, tal com marca el nou reglament de tinença d’animals aprovat pel Govern d’Andorra, per disminuir i evitar els abandonaments”. Per altra banda, “mentre aquests abandonaments es produeixin i la gossera aculli animals, cal proporcionar-los el millor benestar possible i, per això, fem una crida a la ciutadania per ajudar en la manutenció dels gossos abandonats", ha reblat Garcia.Actualment, la Gossera oficial d’Andorra es fa càrrec de la manutenció de 39 gossos: 19 residents i 20 en cases d’acollida, la qual cosa suposa una despesa anual de 10.000 euros en alimentació. El responsable de la gossera, Jesús Cardesín, ha explicat que "la mitjana d’alimentació d’un gos és d’uns 400 grams diaris per animal, la qual cosa suposa prop de 500 quilos de pinso i prop de 35 sacs al mes, tenint en compte que hi ha gossos que, per mida, poden arribar a menjar gairebé un quilo de pinso diari”. Evidentment, cada gos per la seva raça i dimensió, te unes necessitats diferents que atenem dins les nostres possibilitats", ha conclòs Cardesín, qui també ha animat a tothom a participar en aquesta iniciativa solidària promoguda per GosSOS i Arion.La venda de pinso Arion es realitzarà al propi recinte de la gossera, a la Borda Vidal de Sant Julià de Lòria, on s’ha habilitat un espai d’exposició i adquisició del producte. El responsable d’Arion, Enrique Menea, ha destacat que “gràcies a l’acord amb GosSOS, a més a més, qualsevol persona que adopti algun dels gossos de la Gossera, rebrà gratuïtament un sac de tres quilos de pinso Arion, que compta amb una amplia gama per adaptar-se a cada necessitat de les nostres mascotes”. Tant per Arion com per al seu distribuïdor, Comercial Ramadera Mateu, “és molt gratificant donar-nos a conèixer al País de la ma de l’Associació Gossos col·laborant en aquesta campanya tan altruista per a tots els implicats i que estem convençuts que serà tot un èxit”, ha conclòs Menea.