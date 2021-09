Quedarien aturades totes les causes judicials i cap de les parts reclamaria una indemnització milionària a l’altra

El Govern i els grups parlamentaris mantenen un silenci sepulcral sobre la proposta de l’advocat dels germans Cierco, Josep Casadevall, per posar fi als plets relacionats amb la intervenció de BPA després de la nota de la FinCEN. Fonts properes al cas van detallar ahir que els exaccionistes majoritaris van posar sobre la taula del cap de Govern, Xavier Espot, una mena de llei de punt final que aturi tots els processos judicials i, segons el lletrat, aconseguir un clima de pau social que ara no és possible perquè BPA contamina encara molts àmbits de la vida política i econòmica.



En