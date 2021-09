El SAAS prorroga l'adjudicació del transport sanitari a Ambulàncies del Pirineu

Actualitzada 09/09/2021 a les 12:56

El consell directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha prorrogat a Ambulàncies del Pirineu el servei de transport de malalts no medicalitzat. L'edicte publicat al BOPA estableix que la renovació del contracte serà mensual fins que no es resolgui el concurs en marxa, que ha de renovar l'adjudicació. Precisament avui s'han d'obrir les ofertes presentades al nou edicte després que el SAAS declarés desert el primer. A partir d'aquí s'haurà de valorar el contingut de les mateixes i decidir quin serà el nou responsable del servei.El contingut de la pròrroga del contracte específica que l'adjudicatària rep un forfet fixe de disponibilitat de 1.500 euros diaris en temporada alta i de 1.150 en temporada baixa i els preus per a cada tipus de servei que oscil·len entre els 75 euros de l'ambulància convencional per a un transport intern als 700 d'una ambulància de suport vital bàsic que hagi de fer un trasllat a Barcelona o Tolosa. També s'estableixen tarifes per quilòmetre i per hora d'espera.