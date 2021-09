El MoraBanc Andorra fitxa Víctor Arteaga per a dos mesos

Actualitzada 09/09/2021 a les 16:59

El MoraBanc Andorra reforça el joc interior amb l'arribada com a temporer del pivot castellà Víctor Arteaga, procedent del Movistar Estudiantes però que estava fent la pretemporada amb el Breogán Lugo. Amb Nacho Llovet i Diagne fora de combat per alguns dies, la pintura només estava ocupada per Olumuyiwa i, per aquest motiu, el club tricolor ha decidit curar-se en salut i ampliar la rotació amb l'arribada d'Arteaga, de 29 anys i 2.14m d'alçada. El director general, Francesc Solana, comenta que el nou pivot "coneix bé la lliga i, ens aquest moment, ens pot ajudar molt perquè arribarà en forma i ens donarà un resultat immediat".