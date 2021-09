L’horitzó favorable ha permès formalitzar el pacte de socis i eliminar l’article 8.2

El Govern ja no està obligat a adquirir la totalitat del projecte del laboratori d’immunologia engegat de manera conjunta amb Grifols en cas que la iniciativa fracassi per motius legislatius o judicials. Així ho va confirmar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, qui va assegurar que al juliol es va elevar a escriptura pública el pacte de socis de l’executiu i la farmacèutica, i que en l’escriptura ja no hi figura la clàusula de salvaguarda recollida a l’article 8.2 del pacte. Segons Espot, les modificacions del marc legislatiu que ha assolit el país han permès eliminar-la. En aquest sentit,