El cribratge per l'inici de l'escola deixa només un positiu

El cribratge de l'alumnat i el professorat de maternal del primer cicle de primera ensenyança ha deixat només un positiu dels 2.500 tests d'antígens que s'han dut a terme. Es tractava d'un cribratge voluntari el qual en el cas de l'alumnat requeria la signatura del consentiment informat per part dels pares. Així, fins a un 60 % del professorat i també un 60% de l'alumnat que ahir va iniciar les classes es va sotmetre als tests de cribratge.La ministra d'Educació i d'Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es va mostrar satisfeta pel resultat del cribratge i per la bona disposició mostrada per la comunitat educativa. Els cribratges es repetiran demà amb l'alumnat i professorat de segon cicle de primera ensenyança i dilluns amb els cicles de segona ensenyança i batxillerat.El positiu detectat ha estat el d'un docent que no presentava símptomes i a qui demà se li haurà de fer un test TMA per a confirmat dit positiu per Covid.