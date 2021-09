Cues en sentit sud per entrar i sortir de La Massana

Actualitzada 09/09/2021 a les 09:10

El Servei de Mobilitat informa de trànsit dens a la CG3 per sortir de La Massana en sentit sud, i a la CG4 per entrar-hi, també en sentit sud.Mobilitat també ha alertat de cues a la CG1, a l'alçada de les avingudes Salou i Tarragona en sentit sud.Els treballs d'enquitrament a l'avinguda Enclar segueixen alterant la circulació per l'avinguda Enclar, anul·lant l caril de baixada entre l’Espai Columba i la nova rambla de La Margineda.