Camí cap al santuari

Com marca la tradició, la basílica de la Mare de Déu de Meritxell va acollir ahir visitants que s’hi van desplaçar amb motiu de la diada nacional

Fidels, devots, adoradors de la patrona, pelegrins o, simplement, curiosos. L’exterior dels murs del santuari que va reformar Ricard Bofill va reunir ahir diversitat de perfils que van aprofitar la diada nacional per desplaçar-s’hi amb finalitats diverses. “El motiu és el mateix de cada any. Pujo aquí per tradició”, va explicar en Jose. “Hem vingut a posar unes espelmes pels meus pares i per nosaltres”, va comentar, per altra banda, l’Edur, qui, acompanyat per la família, també va comentar que són habituals de cada any. Una mica més enrere, l’Antoni i en Marc, dos companys d’una setantena d’anys, feien via