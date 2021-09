Salut inicia la vacunació d'un miler de joves entre 12 i 15 anys

Actualitzada 09/09/2021 a les 12:02

La vacunació de les persones entre 12 i 15 ha començat a la plaça de braus aquest matí a les 10:00 hores amb normalitat i cues abans d'obrir les portes. El ministeri de Salut ha disposat un total de 1.014 vaccins de Moderna per a administrar les primeres dosis al prop de milers de joves que s'han preinscrit en les darreres setmanes.

L'objectiu de Salut és cobrir aquest miler de vacunes en el dia d'avui, a l'espera de que noves inscripcions o persones que, per diverses circumstàncies, no hagin pogut acudir a la plaça de braus siguin repescades en un altra ocasió.

La setmana vinent està previst reprendre les primeres dosis per a la població encara no vacunada major de 15 anys i també se n'han d'inocular de segones. El ministeri ha planificat l'administració de les segones dosi de Moderna per als joves vacunats en el dia d'avui per al proper 7 d'octubre.

Els joves que avui han estat citats a la plaça de braus havien d'acudir amb els seus pares o tutors legals per tal que signessin un consentiment informat. La sensació general entre les persones que hi han assistit era de normalitat, més bé de tràmit, tot i que hi havia qui manifestava la seva por a les injeccions.