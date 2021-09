The British College inaugura un nou edifici pel curs escolar

Actualitzada 08/09/2021 a les 11:08

The British College of Andorra inaugura un nou edifici demà 9 de setembre amb motiu de l'inici del curs escolar 21/22, segons informen en un comunicat. La inversió ha estat superior als 1,5 milions d'euros i el disseny i Direcció facultativa ha correspost a l'Arquitecte Don Victor Naudi amb l'objectiu de completar les necessitats educatives de Col·legi, dotant-lo de 11 noves aules, àmplies i lluminoses, i 3 laboratoris.Per aquest motiu, el centre educatiu informa que demà a les 11.30h la inauguració comptarà amb la presència de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Enguany, The British College of Andorra aborda el seu 4t curs escolar amb un creixement del nombre d'alumnes, i professorat. Per l'etapa de Secundària, ha estat contractat com a Director a Mr Harry Lock, i més de 10 professors especialistes en diferents matèries. Lock serà responsable durant aquest curs de la implementació de el Programa d'el Diploma Batxillerat Internacional. BCA en aquests 3 anys de camí, s'ha posicionat com el millor Col·legi Internacional d'Andorra.