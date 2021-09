Els mossos detenen un home per contraban de tabac andorrà

Actualitzada 08/09/2021 a les 18:15

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 35 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut, com a presumpte autor d'un delicte de contraban de tabac. Segons informen els agents de la Policia de la Generalitat de Catalunya en un comunicat, els fets van tenir lloc la matinada de dissabte quan els mossos van muntar un control de pas a la carretera C-28, al terme municipal del Vielha e Mijaran, a la Vall d'Aran. En el decurs del control, prop de les 3 de la matinada, un dels agents va observar com un turisme que es trobava a la retenció intentava fer la volta per evitar els policies.Així, una de les patrulles de suport va iniciar el seguiment del turisme i, tot i que no va fer cas a les indicacions dels agents, el van poder aturar un quilòmetre més enllà. Els mossos van identificar el conductor i, quan van revisar el vehicle, van localitzar 484 cartrons de tabac, valorats en més de 23.000€. Aquest valor supera el límit de la infracció administrativa que actualment es troba en 15.000€.L’home, que va reconèixer que havia comprat el tabac a Andorra, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de contraban de tabac. El detingut va passar dilluns a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vielha. L’autoritat judicial va decretar l’ingrés a presó.