El Copríncep episcopal crida a defensar el patriotisme andorrà

Actualitzada 08/09/2021 a les 14:08

El Copríncep episcopal, el bisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, ha destacat en la seva homilia a l’Ofici de Meritxell el "patriotisme sobrenatural" que es va conformar cents anys enrere en la coronació de la imatge de la Verge de Meritxell i l’estrena de l’himne d’Andorra. Vives recupera així el discurs del síndic general Josep Gresa, qui havia manifestat en relació a aquest dos actes que "l’amor a Maria, elevant i transfigurant l’amor al país, ha format d’ambdòs una espècie de patriotisme sobrenatural". El Copríncep ha cridat els andorrans a que aquest patriotisme romangui al país.

Així mateix, en la seva homilia Vives ha fet referència també a les paraules del papa Francesc per a superar de manera conjunta la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. L'arquebisbe ha comminat els fidels a pregar a la Verge Maria "pel final de la pandèmia, per la cura dels malalts, per la distribució justa i solidària de les vacunes als països pobres". També ha fet referència a la recuperació econòmica "que ens salvi dels errors passats i ens reorienti en el respecte de l’equilibri ecològic".

En aquest sentit, també ha encoratjat els assistents a l’ofici a "repensar com vivim i com ens relacionem, com produïm i consumim" i ha convidat a "tractar d’imaginar un futur diferent i un altre món possible per a nosaltres i les generacions futures".