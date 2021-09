Un positiu des d'ahir i 46 casos actius de coronavirus

Actualitzada 07/09/2021 a les 17:45

Les dades sanitàries tornen a mostrar una millora de la situació epidemiològica ja que l'hospital continua sense cap ingressat per Covid i només s'ha registrat un positiu des d'ahir, segons ha informat el Govern. El total de persones afectades pel virus se situa en 15.069 i els casos actius baixen a 46, dos malalts menys dels que hi havia ahir, el que reflecteix el descens de la incidència de la cinquena onada de la pandèmia. Els recuperats ascendeixen a 14.894 amb les tres altes de les últimes hores i el nombre de traspassats pel virus segueix en 130.La xifra de vacunats es manté en 97.967 dosis administrades perquè ahir no es va obrir el centre de la plaça de braus. La previsió de Salut és reprendre el procés dijous amb la inoculació a les 981 persones ja citades de la franja de 12 a 15 anys i després tornar a vacunar la setmana vinent.