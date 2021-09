Actualitzada 07/09/2021 a les 05:47

La xifra de menors d’entre 12 i 15 anys inscrits a la plataforma de vacunació ha crescut en prop de 200 després de la darrera dada actualitzada, la de dimecres passat, quan eren 801, prop del 30% d’aquesta franja d’edat. Ahir els inscrits convocats dijous per rebre el vaccí eren 981. Si els inscrits augmentessin de tal manera que fos impossible punxar-los tots el mateix dia s’obriria divendres el centre de vacunació. Unes instal·lacions que s’estan modulant en funció de la demanda de nous inscrits –que s’ha estancat coincidint amb l’estiu– i de la planificació de segones dosis per tal de maximitzar recursos i no obrir-les només per vacunar poques persones. Aquesta setmana l’únic dia previst per a la vacunació és dijous, mentre que la setmana vinent està previst reprendre les primeres dosis per a la població a partir de 15 anys i també se n’han d’inocular segones. Actualment hi ha unes 200 persones pendents d’aquesta primera punxada però formalment ja no hi ha una llista d’espera, qui s’inscriu avui ja és convocat per al dia següent que el centre de la plaça de braus obre portes.Segons les xifres de vacunació actualitzades ahir pel Govern, des de dijous passat (quan van facilitar les darreres) s’han administrat unes 2.000 dosis, la majoria corresponents a segones punxades. El total de ciutadans amb la pauta completa ascendeix ja a 46. 710 mentre que 51.160 tenen la primera dosi. En paral·lel, se segueixen inoculant terceres dosis a la població més vulnerable i ja se n’han administrat 97 de les 200 que es preveien.L’avenç de la vacunació coincideix amb una situació epidemiològica favorable, amb un hospital que ja no té pacients Covid (una situació que no es produïa des del juliol) i amb els contagis a la baixa. Les quatre persones que continuaven ingressades divendres (una de les quals a l’UCI sense ventilació) havien rebut l’alta ahir. Tanmateix, des de divendres s’havien declarat 14 positius més que eleven el total d’infectats des de l’esclat de la pandèmia a 15.069, dels quals queden 48 casos actius. Les altes augmenten a 14.891 persones amb les 17 recuperacions registrades des de final de la setmana passada. Les defuncions provocades pel SARS-CoV-2 es mantenen en 130.