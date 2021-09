La taquilla es recupera

Actualitzada 07/09/2021 a les 05:49

A poc a poc es recupera la normalitat en tots els àmbits de la vida quotidiana. I el cinema no n’és cap excepció. “Actualment ens trobem ja al 70% de l’aforament”, va celebrar Jordi Torres, director dels cinemes Illa Carlemany. Un canvi en la normativa que es va produir el juliol passat i que ha permès que el cinema vagi recuperant progressivament el públic habitual. “Estem contents perquè estem recuperant la facturació. Durant els mesos de juliol i agost hem tingut bones estrenes i ens ha anat bé pel tema de la recaptació”, va afegir Torres. Tot i això, el director dels cinemes emplaçats al centre comercial explica que la situació sanitària encara reclama el manteniment de certes restriccions. Un protocol que, segons explica Torres, no acaba de ser del gust de tothom. “Està permès que la gent es pugui treure la mascareta per menjar. Tot i això, la majoria se n’aprofita per deixar-se-la abaixada”, va lamentar. Torres també explica que el cinema ha adoptat un nou protocol amb relació al pati de butaques. Ara, doncs, només es poden ocupar blocs d’1 i 2 butaques tot i ser del mateix grup familiar. “Hem hagut de prendre aquesta decisió perquè la gent es feia passar pel mateix nucli familiar per asseure’s junta. Així ens assegurem que ningú fa trampes”, detalla Torres. “Molts clients no ho acaben d’entendre i s’enfaden però si nosaltres no respectem aquests protocols ens exposem al risc que ens facin una inspecció i ens tanquin el cinema”, explica. En aquest sentit, a l’hora de comprar una entrada, la web destaca i detalla totes les mesures de seguretat que els clients han de tenir en compte en tot moment. A més, abans de cada pel·lícula, es projecta a la pantalla una petita càpsula amb tota la informació al respecte amb l’objectiu de conscienciar tothom.Torres avança, però, que tot i haver recuperat part dels clients a les sales es troben lluny de recuperar la normalitat. “Les distribuïdores no s’atreveixen a estrenar les pel·lícules fins que l’aforament no es trobi al 100%”, relata, i posa com a exemple Top Gun: Maverick, la superproducció americana que estava prevista per al 19 de novembre però que finalment no s’exhibirà mundialment fins al 2022. “Tot dependrà de com evolucioni la pandèmia”, conclou.