La crisi de la Covid marca un cop més el Dia de Meritxell

Els protocols sanitaris restringeixen l’assistència als actes centrals

El Dia de Meritxell estarà marcat, de nou, per les restriccions sanitàries, tot i que la cinquena onada de la pandèmia generada pel virus SARS-CoV-2 ha estat menys virulenta que la resta i remet pel que fa a la pressió hospitalària. Així, l’acte institucional al Consell General tornarà a tenir lloc al vestíbul de la nova seu i no a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall, com és tradició. En aquest sentit, només uns 60 assistents seran presents al discurs de la síndica general, Roser Suñé, i tots hauran de respectar la distància de seguretat i