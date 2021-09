Actors socials i econòmics s’integren a la feina per afinar el posicionament del país

El segon seminari de treball en el marc de l’acord polític per a la negociació de l’acord d’associació i en el qual van participar actors associacions i col·legis professionals, patronals i sindicats va abordar ahir aspectes de la lliure prestació de serveis i es va tancar amb un doble acord. D’una banda, la creació d’un grup de treball integrat per la delegació negociadora i els actors econòmics i socials que “seguirà desgranant i afinant la posició negociadora d’Andorra davant de la UE” i, de l’altra, el desenvolupament de la feina legislativa que el Govern considera necessària per seguir avançant en