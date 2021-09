Experts de la OCDE detallen les tendències dels sistemes de pensions

Actualitzada 07/09/2021 a les 20:41

Monika Queisser i Hervé Boulhol han estat els dos experts de la OCDE proposats pel Govern per participar en la comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS que s'ha celebrat aquesta tarda. El ministre de Finances, Eric Jover ha justificat que es tracta d'especialistes internacionals que "no vénen a fer propostes, sinó a explicar les tendències i els reptes" dels països de l'OCDE pel que fa als sistemes de jubilació.El president de la comissió, Carles Enseñat, ha destacta que la "problemàtica de les pensions no és exclusiva d'Andorra" i que és molt útil conèixer les reformes que han realitzat els països de l'OCDE i l'impacte que han tingut.La principal tendència, segons ha detallat Boulhol, és que els models ofereixin pensions proporcionals a les cotitzacions i a l'esperança de vida i que tinguin en compte la carrera professional. També han explicat que gran part dels països aposten, davant l'increment de l'esperança de vida, per allargar l'edat de jubilació.D'altra banda Bouhol ha apuntat que la meitat dels països de l'OCDE compten amb mecanismes d'ajustament automàtic pel sistema de pensions. Es tracta d'ajustaments que tenen en compte a relació, per exemple, entre l'edat de jubilació i l'esperança de vida o entre els beneficis i l'esperança de vida.Els dies 14 i 21 setembre se celebraran més comissions amb experts. El 28 de setembre els consellers generals de la comissió es reuniran per acordar com es procedirà per elaborar l'informe que el dia 1 d'octubre s'elevarà al ple del Consell General.