El PS demana per la tria del director de salut mental

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:22

La consellera general Susanna Vela, del grup parlamentari socialdemòcrata, va entrar ahir una qüestió al Govern amb relació a la cobertura de la direcció del servei del salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En aquest sentit, Vela sol·licita saber quin ha estat el procés de selecció per cobrir la plaça, que ha guanyat el psiquiatre Carlos Mur de Viu, i també ha demanat per l’expedient i tota la documentació relativa a aquest procés de selecció i contractació.D’altra banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata va entrar, al seu temps, dues demandes d’informació, relatives als concursos convocats per ActuaTech. Envers el primer, López va demanar els expedients de contractació, plecs de bases tècniques i administratives, ofertes presentades i criteris de selecció dels projectes relatius al concurs públic internacional sobre serveis d’acompanyament de governança i qualitat de la dada de modalitat negociada, que el 20 d’agost del 2021 va recaure en l’empresa PricewaterhouseCoopers Serveis Professionals Andorra, SLU, per un import de 228.690 euros.El segon projecte pel qual demana el PS es refereix al concurs públic internacional relatiu als serveis de definició del model d’interoperabilitat de país de modalitat negociada que ActuaTech va convocar el 26 d’agost i que s’ha adjudicat a Deloitte Andorra Auditors i Assessors, SL, per un import de 134.198 euros.