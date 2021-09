Aeroports de Catalunya precisa que els ATR 72 poden operar a la Seu

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:20

Aeroports de Catalunya va afirmar ahir que les aeronaus tipus ATR 72 poden operar a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i que ja ho han fet després que el reponsable d’Andorra Airlines, Jorge Soriano, indiqués en declaracions al diari Segre que aquest tipus d’avió no estava homologat per enlairar-se des de la infraestructura urgellenca. Fonts de l’entitat van mostrar-se sorpreses per aquesta afirmació, més quan l’aeronau noliejada per Andorra Airlines té la base a la Seu. Andorra Airlines ha arribat a un acord amb l’FC Andorra per ocupar-se de tots els desplaçaments de l’equip aquesta temporada però el primer vol (amb destí Jerez) es va enlairar des d’Alguaire i Soriano ho va justificar per aquesta suposada falta d’homologació. El responsable de la companyia també va assegurar que segueixen endavant els vols regulars previstos i que ara la previsió és que arrenquin a final de mes amb la destinació Madrid.