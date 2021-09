Pedalar per donar vida

Un grup de ciclistes trasplantats i donants es van ajuntar per fer una sortida esportiva i sensibilitzar la població envers la donació d’òrgans a Andorra

Junts i amb bicicleta. Així van sortir dissabte un grup d’onze persones trasplantades i donants per sumar forces i difondre la donació d’òrgans a Andorra. Totes elles amb el lema a l’esquena de #donaréstornaraviure.



La donació d’òrgans i teixits al país encara no és una realitat, un fet que l’Associació de Trasplantats i Donants (ATIDA) lluita cada dia per visibilitzar. La Mari Martínez és una de les integrants. Ara farà deu anys que li van realitzar un trasplantament renal i poc després va començar a fer ciclisme. Aquesta trobada no és la primera que realitzen, però era especial: “Va venir en