Pallarés parla sobre la coalició de govern a unes jornades liberals

Actualitzada 06/09/2021 a les 19:07

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha defensat les coalicions de govern en les jornades de la Liberal International celebrades aquest cap de setmana a Beirut, Líban. Judith Pallarés, tresorera de l'entitat, ha manifestat que per formar una coalició "les parts han de deixar de banda la part més ideològica per un sentit de país" i ha destacat que els integrants de la coalició "s'han de concentrar en les accions que es poden dur a terme de forma consensuada ideixar de banda les més difícils d'aconseguir", segons explica Liberals en un comunicat.La ministra ha comentat que "com a membre d’un govern de coalició democràtic fructuós" ha constatat que "la feina dins d’una coalició és de treball constant, ja que s’ha de vetllar pels compliments dels acords" en la intervenció que va tenir a les jornades formatives internacionals.