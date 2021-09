El G20 vol un acord per garantir l'accés als vaccins

Actualitzada 06/09/2021 a les 06:20

Els ministres de Salut del G20 reunits ahir a Roma van avançar en la firma d’un acord que haurà d’establir les línies d’actuació per assolir l’accés global a les vacunes per tal que s’assoleixi la immunització mundial. “La idea és que una persona, si està malalta, pugui ser curada amb independència de la seva condició econòmica, del lloc de naixement i del color de la seva pell”, va manifestar el ministre italià Roberto Speranza. En l’àmbit de la pandèmia va explicitar que significa “la voluntat de portar les vacunes a tot arreu, sobretot als països més fràgils”. El G20 de Sanitat se celebra sota la presidència de torn d’Itàlia un mes abans de la cimera de líders de grup, i pretén, entre altres coses, establir com facilitar l’accés de tothom a medicaments i diagnòstics contra la pandèmia, però també en quina mesura s’han d’augmentar les donacions de dosis per protegir els estats amb més dificultats econòmiques.D’altra banda, el ministre rus de Sanitat, Mikhaïl Muraixko, va demanar als homòlegs del G20 que reconeguin mútuament els certificats de vacunació contra el coronavirus. La reunió dels responsables de sanitat continuarà avui a la capital italiana.