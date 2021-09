Més entrades per al concert del Dia de Meritxell

Actualitzada 06/09/2021 a les 16:16

El Govern ha informat aquesta tarda que el concert '100 anys de l'himne andorrà' del Dia de Meritxell que s'havia de celebrar als jardins de Casa de la Vall es trasllada al Centre de Congressos d'Andorra la Vella perquè pugui assistir-hi més públic. L'aforament s'amplia amb 40 entrades més que es poden reservar des d'avui mateix de manera gratuïta a la web del ministeri de Cultura. La reserva és necessària per accedir al recinte per les restriccions imposades per la Covid-19.L'hora d'inici del concert de l'Orquestra NacionalClàssica d'Andorra (ONCA), es manté a les 20 hores i comptarà amb la col·laboració d’Enric Bartumeu al piano, i de Casi Arajol que explicarà la història de l’himne.