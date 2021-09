Detingut un jove de 18 anys per vendre haixix

Actualitzada 06/09/2021 a les 12:41

Un jove resident de 18 anys va ser detingut el passat dimecres 1 de setembre a Encamp per la presumpta venda d'haixix. A més, la policia li va requisar set porcions d'aquest estupefaent que sumaven un total de 8,9 grams. El cos ha informat en el balanç de detencions de la setmana passada que se l'acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública.Aquest jove s'hauria interceptat després que la nit abans la policia arrestés a un noi de 19 anys per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit. El conductor va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar, a més de trobar-se en possessió d’1,4 grams d’haixix. El resident de 18 anys acusat d'un delicte contra la salut pública li hauria venut la substància estupefaent al conductor.A més, la policia va realitzar, durant la setmana passada, sis detencions més per delictes contra la seguretat del trànsit.El divendres 3 de setembre un home no resident de 46 anys que conduïa sota una taxa d'1,44 grams d'alcohol per litre va ser detingut després d'atropellar una persona a La Massana i escapar-se. Aquell mateix dia la policia va retenir un resident de 61 anys per conduir sota una taxa d'1,59 grams d'alcohol per litre (a més dels presumptes delictes contra la integritat física i moral, l’honor i la funció pública, en reaccionar de manera desproporcionada envers els agents interventors) i un resident de 18 anys per circular sota la taxa d'1,15 grams d'alcohol per litre. Durant la setmana passada, també es va acusar de delictes contra la seguretat del trànsit a un resident de 25 anys que va donar 1,85 g/l, a un de 43 per donar 1,23 g/l i a un de 48 per donar 0,96 g/l, que es va veure implicat en un accident amb danys materials.