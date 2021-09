Dissabte de música i compres al Centre històric

Actualitzada 06/09/2021 a les 12:56

El nou esdeveniment de dinamització comercial, Concèntric, oferirà una jornada de música i shopping durant la qual hi haurà música en directe, photocalls, i sobretot, descomptes i promocions per part dels establiments participants, tot coincidint amb la recta final de les rebaixes d’estiu i l’inici de la nova temporada. Així ho ha explicat la consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López.Concèntric és un concepte, ha explicat la consellera, que parla de concerts al Centre històric i vol transmetre que s’hi faran diverses accions, concèntriques, al mateix temps al voltant d’un centre: el Centre històric. En aquest sentit, Meritxell López ha volgut subratllar la implicació dels establiments de la zona i de l’Associació de comerciants del Centre històric que, amb motiu del Concèntric, el pròxim dissabte no només oferiran importants descomptes i promocions, sinó també activitats complementàries.L'esdeveniment, inspirat en el De copes, es durà a terme de manera simultània en diferents espais del Centre històric d’Andorra la Vella aquest dissabte 11 de setembre, jornada festiva a Catalunya, entre les 3 la tarda i les 10 de la nit. La jornada arrencarà a la plaça Guillemó partir de les 3 de la tarda amb diversos passis del taller infantil "Mama Papaya".