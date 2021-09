Cap pacient amb Covid ingressat a l'hospital

Actualitzada 06/09/2021 a les 16:46

Les quatre persones afectades per la Covid que hi havia divendres ingressades a l'hospital han rebut l'alta i avui dilluns el centre s'ha quedat sense pacients amb el virus, segons ha informat el Govern aquesta tarda. Els hospitalitzats eren tres persones a planta i un malalt a l'UCI sense ventilació mecànica en l'última actualització de dades de la pandèmia de la setmana passada.El balanç del cap de setmana es completa amb 14 positius més que eleven el total de contagiats a 15.069 dels quals queden 48 casos actius, tres menys que divendres. Les altes augmenten a 14.891 persones amb les 17 recuperacions registrades des de finals de la setmana passada i les defuncions provocades pel SARS-CoV-2 es mantenen en 130.La reducció de la incidència del virus coincideix amb un nou repunt del nombre de vacunacions amb 1.994 dosis administrades des de dijous, que va ser l'última xifra feta pública pel Govern. La major part de vaccins posats els últims dies són segones injeccions amb 1.717 més que incrementen el total fins a les 46.710 i 234 corresponen a primeres punxades, amb 51.160 inoculades ja. A més, es continua amb l'administració de terceres dosis que suma 97 vacunats, 43 més dels que hi havia divendres.