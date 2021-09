Arrestat per injuriar i desobeir a la policia

Actualitzada 06/09/2021 a les 12:47

Un jove de 24 anys va ser arrestat dilluns passat a les 21.25 hores per injuriar i desobeir a la policia quan els agents l'havien controlat per causar danys en una motocicleta, segons ha informat avui el cos de seguretat. L'home va ser detingut per tenir "un comportament irrespectuós i desafiant envers els agents" que el van considerar presumpte autor dels delictes contra l’honor per les injúries i contra la funció pública per la resistència i desobediència, segons es detalla al comunicat d'actuacions setmanals.Els efectius de la policia van ser requerits perquè dos joves haurien agafat una motocicleta estacionada a la via pública a Andorra la Vella i li haurien causat danys. Els agents els van controlar a prop del lloc dels fets per la descripció que tenien d'ells i van acabar detenint el que es va enfrontar a la patrulla durant la intervenció.El cos de seguretat ha comunicat també la detenció d'un no resident de 23 anys dijous passat al matí a Sant Julià per haver falsificat el certificat d'antecedents penals exigit per tramitar una autorització de residència i treball a Andorra. El document va ser presentat a l'agost al ministeri d'Afers Socials i es va comprovar que era "inautèntic" motiu pel qual el jove va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.La policia va detenir a més una resident de 22 anys divendres passat a la capital per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.