Aforament limitat en el centenari de la coronació de la Mare de Deu de Meritxell

Actualitzada 06/09/2021 a les 17:29

Les restriccions sanitàries per la pandèmia tornaran a afectar aquest any la celebració del Dia de Meritxell que commemora dimecres el centenari de la coronació de la Mare de Deu. L'assistència als actes eucarístics estarà limitada i s'habilitaran circuits d'entrada i sortida del recinte per garantir la distància de seguretat.El santuari estarà obert des de les 7 del matí fins a la mitjanit perquè tothom pugui fer la visita individual a la patrona del Principat i es tancarà puntualment l'accès a l'hora de les misses de les 9, les 11 i les 19 de la tarda. Per participar en la missa solemne de les 11 hores caldrà haver fet reserva prèvia amb el mecanisme que han fet per als fidels les diferents parròquies, el santuari i els rectors, i s'haurà de portar mascareta.La celebració solemne serà presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i concelebrada pels sacerdots de les Valls d’Andorra i comptarà amb l’assistència de les autoritats i el Cor dels Petits Cantor. El bisbat ha informat que a l'Acció de Gràcies es cantarà l'Himne Andorrà, estrenat en la Coronació de la Mare de Déu ara fa cent anys i que per celebrar aquest centenari la corona amb la que fou coronada la Mare de Déu i l’infant Jesús serà presentada pels joves d’Aina demà al vespre. En l'acte al santuari es llegirà la crònica de la Coronació ara fa cent anys, després hi haurà una lectura de poesies sobre la Mare de Déu i una Eucaristia celebrada per mossèn Ramon Rosell, rector del Santuari-Basílica. Durant tot el dia 8 estarà present en les celebracions que es portin a terme durant el dia, situada als peus de la Mare de Déu.