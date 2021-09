Sancions 'europees'

el reglament de multes associat al nou Codi de Circulació actualitza i equipara el nivell pecuniari dels càstigs als països de l’entorn, a més d’introduir al text noves tipificacions

L’entrada en vigor del nou Codi de Circulació al país ha suposat un daltabaix normatiu que arriba també a les sancions. En aquest sentit, es compleix la màxima d’aquesta actualització legislativa, que no és altra que harmonitzar el corpus normatiu als països europeus i més específicament als estats d’influència d’Andorra, com són Espanya, Portugal i França. Com a principals novetats, cal destacar que s’incrementa de manera considerable la sanció per fer ús de manera manual de dispositius electrònics com ara un telèfon mòbil o navegadors. En aquest sentit, la sanció actual de 18 euros s’incrementa fins als 300; una xifra

#6 Aplicar

(05/09/21 09:43)



#5 Anonim

(05/09/21 09:38)



#4 Dc

(05/09/21 09:22)



#3 Està molt bé, però?

(05/09/21 08:54)



#2 Román

(05/09/21 07:39)



#1 Rappel

(05/09/21 07:04)