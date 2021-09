Andorra Airlines inicia les seves operacions amb l'FC Andorra

Actualitzada 05/09/2021 a les 12:14

La companyia Andorra Airlines ha iniciat aquesta setmana les seves operacions traslladant l'equip del Futbol Club Andorra des de l'aeroport d'Alguaire, a Lleida, fins al d'Algesires per jugar un partit que es va disputar divendres, segons informa el diari El Segre. El director executiu de la companyia, Jorge Soriano va avançar que és "el primer vol oficial" de la companyia després de les últimes operacions que es van dur a terme a l'abril, quan es va traslladar a la delegació de la República Dominicana que va participar en la XXVII Cimera Iberoamericana dels caps d'Estat que va acollir el Principat.El club de futbol del blaugrana Gerard Piqué ha contractat la companyia aèria per tota la temporada. L'avió que s'utilitza per traslladar l'equip és un ART 72 que actualment no pot operar a l'aeroport de la Seu d'Urgell, segons Soriano, però s'està estudiant com homologar-lo. A més, està previst que els vols regulars anunciats a Madrid previstos per l'agost, començaran a finals d'aquest setembre. Així, la companyia va anunciar que oferirà vols regulars de passatgers des de l'aeroport d'Andorra-La Seu fins a la capital de Palma de Mallorca i Porto.