Un accident sense ferits talla el túnel del Pont Pla

Actualitzada 04/09/2021 a les 18:24

Els bombers han estat requerits aquesta tarda per dos accidents a la carretera, un dels quals ha estat a l'altura de la Dama de Gel a Escaldes-Engordany, després que dos vehicles topessin a causa d'un líquid que hi havia a la calçada i un dels turismes ha provocat la caiguda d'alguns ferros de les baranes, segons informa el cos. Els efectius de bombers han procedit a la neteja de la via, però no hi ha hagut ferits.L'altre sinistre s'ha produït aquest tarda als volts de les 16.30h al túnel del Pont Pla causat també per la topada de dos turismes que han xocat per darrere. Segons informa el cos, no hi ha hagut ferits, únicament danys materials, però en produir-se dins del túnel "és aparatós". El Departament de Mobilitat ha notificat el tall del túnel en sentit sud per accident que ha restablert la circulació al cap d'una hora.