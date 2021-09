Protecció Civil reobre quasi tots els berenadors després de les pluges d'ahir

Actualitzada 04/09/2021 a les 06:19

El servei de Protecció Civil va informar ahir de la reobertura de quasi tots els berenadors del país, que havien romàs tancats per l’alt perill d’incendi. Les pluges d’aquesta setmana i les previsions meteorològiques dels propers dies han propiciat que s’alleugi el nivell de perill d’incendi, situació que ha fet decidir els responsables de Protecció Civil de tornar a posar els berenadors al servei del públic.No obstant això, no tots els espais romanen oberts i alguns estan tancats per diverses circumstàncies. Aquells que romanen vedats són el berenador de Beixalís i el de la font del Besurt, a la Massana, i el de la Cascada de Moles, a Canillo, tots tres per obres de reforma o de manteniment, També roman tancat el berenador de la Comella, a Andorra la Vella.Així mateix, la majoria de berenadors ubicats a la zona sud de la parròquia de Sant Julià de Lòria estan en situació d’obertura parcial. Això significa que no tenen tots els elements a disposició dels excursionistes. La resta de berenadors del país es troba aquest cap de setmana en bones condicions d’ús.