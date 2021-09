Actualitzada 04/09/2021 a les 11:07

PLA ENGEGA: 750.000 EUROS PER A LA COMPRA DE 115 VEHICLES ELÈCTRICS

El Govern va activar fa sis anys el pla Engega, un seguit d’ajudes per a la compra de vehicles de mobilitat elèctrica, ja siguin turismes, motocicletes o furgonetes. Per a l’exercici del 2021 s’hi van destinar un total de 750.000 euros. L’objectiu del pla és ajudar en la compra d’un d’aquests vehicles de mobilitat elèctrica alhora que es desballesta un vehicle antic, ja sigui en el moment de la compra o no. Segons les dades ofertes pel Govern el 8 de juliol del 2021, el programa adjudicar 115 ajuts per a la compra d’aquests vehicles. Un total de 65 ajuts van anar a parar a l’adquisició de turismes elèctrics purs, mentre que 34 híbrids endollables de gasolina, 15 motocicletes elèctriques pures i una furgoneta elèctrica pura. A més, es van atorgar 82 ajuts al desballestament: 75 per a turismes i 7 per a furgonetes. D’aquests 82 ajuts, 28 estaven associats a la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica o eficientment energètic. Els ajuts per a la compra financen fins a un 35% del preu de venda del vehicle i un màxim de 8.000 euros en cas d’un turisme elèctric pur i d’autonomia estesa.

En èpoques de transició de model sempre hi ha qui critica per ser massa atrevit i qui ho fa per manca, precisament, d’ambició. És aquest el cas de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), que lamenta que el nou Codi de Circulació no sigui coherent amb la resta de polítiques mediambientals del Govern i que, a més, considera que és incoherent donar ajudes per a la renovació del parc d’automòbils i fer-lo més eficient i menys contaminant, i permetre l’entrada al país de vehicles més contaminants. Així s’expressa el president de l’AIVA, Carles Sansa. “El Govern és qui té el mandat i qui ha de posar les directrius en qualsevol tema, però des de l’associació creiem que la línia d’ajudes hauria de ser continuista per complir l’objectiu de menys emissions”, afirma. En aquest sentit, Sansa també critica que no hi hagi una coherència en la direcció de les ajudes. “Per una banda, tenim un pla d’ajudes que és molt efectiu, el pla Engega per a la compra de vehicles elèctrics, el pla que també ajuda al desballestament, o els plans Renova, per canviar façanes i fer els habitatges més eficients, i, per l’altra, deixem entrar al país vehicles que contaminen molt més”, insisteix el president de l’AIVA.La reflexió del sector dels importadors de vehicles ha tingut lloc per l’entrada en vigor del Codi de Circulació i pel seguit de reglaments que desenvolupen aquesta llei de bases. En concret, amb relació al reglament relatiu a la matriculació i al registre de vehicles. Aquesta norma manté que els vehicles d’ocasió que s’importin al país han de tenir com a màxim una antiguitat de sis anys i han de complir un nivell per sota de la normativa d’emissions europea vigent. L’aposta inicial del Govern era rebaixar a tres anys l’antiguitat dels vehicles subjectes a importació, però les pressions exercides pels establiments de compravenda van fer retrocedir l’executiu en les seves intencions. En aquest sentit, el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, va apuntar en la roda de premsa de presentació del nou Codi de Circulació que davant la proposta del trienni, “els establiments de compravenda van aportar que seria dur per a ells i vam arribar a una situació intermèdia”. Un consens que no és tal per a l’Associació d’Importadors, però, en paraules del seu president, correspon a l’executiu prendre decisions.Envers les reivindicacions dels establiments de compravenda, l’AIVA les considera legítimes i reconeix que el parc mòbil i de semiocasió és reduït. No obstant això, des d’aquesta entitat es considera necessari i “coherent amb la política mediambiental del país” que el parc mòbil sigui “més jove, més ecològic i més eficient”.Per tipus de combustible, des del 2014 fins al juliol del 2021 s’han matriculat 12.373 vehicles de gasoil, 15.619 de gasolina i 1.533 entre els 100% elèctrics (503), híbrids de gasolina endollables (352), híbrids de gasolina no endollables (594), híbrids de gasoil endollables (9) i híbrids de gasoil no endollables. (75). Segons el departament d’Estadística, en dades de l’any 2020 al país hi havia un total de 91.335 vehicles, dels quals el gruix principal són turismes (61.622).