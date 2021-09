Dóna positiu d'alcoholèmia el conductor que va atropellar una dona a la Massana

Actualitzada 04/09/2021 a les 10:47

El conductor detingut ahir per la policia després d'atropellar una vianant a la Massana i fugar-se segueix a comissaria i passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Segons confirma el cos, després de practicar-li el pertinent control d'alcoholèmia, l'arrestat, home no resident de 46 anys, va donar un resultat positiu d'1,44 gls. D'altra banda, diversos testimonis van explicar ahir que aquest mateix dijous a la nit ja havien vist aquest mateix cotxe corrent per la zona d'Arinsal i superant de lluny el límit de velocitat establert.La víctima de l'atropellament una dona resident de 27 anys, ja ha estat donada d'alta aquest matí, segons han informat des de l'hospital. Pel que fa a les lesions, el centre ha fet saber que la dona no presenta afectacions greus però sí algunes contusions al braç i al genoll. La pacient ha estat en observació aquesta nit passada.La policia va interceptar i detenir el conductor del turisme amb matrícula espanyola que va fugir després d'atropellar una dona resident de 27 anys en un pas de vianants de la parròquia de la Massana. Els fets van succeir ahir al vespre pels volts de les nou, moment en què el cos de bombers també es va desplaçar a l'escenari per atendre l'incident, que en uns primers moments va provocar retencions a la Massana en sentit nord. L'episodi va provocar una mobilització a través de les xarxes socials demanant la cooperació ciutadana per localitzar el vehicle, un Mercedes-Benz C240, i el conductor causant de l'accident. Gràcies als testimonis oculars que es trobaven a la zona en aquell moment es va poder informar el cos de seguretat que el vehicle va fugir en direcció Arinsal. Finalment, efectuada la recerca amb vàries patrulles, a les 21.30h la policia va poder-lo interceptar.Durant la jornada d'ahir es van registrar dos accidents més. Segons ha informat el cos de policia, a les 18.15h van ser requerits a l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella per un accident amb dos vehicles implicat, un turisme Audi Q2 matrícula espanyola i una motocicleta Macbor ZS125 matrícula andorrana. El conductor de la motocicleta, un resident de 44 anys, va resultar ferit.La mateixa jornada, concretament a les 18.29h, el cos es va desplaçar a l'avinguda Príncep Benlloch núm. 83 d'Andorra la Vella per un accident amb un sol vehicle implicat, una motocicleta Honda Jazz250 matrícula andorrana. El conductor de la motocicleta, un home resident de 78 anys, va resultar ferit. L’accident s’hauria produït a causa d’un vessament de gasoil.Segons informen des de l'hospital, en ambdós casos es tractaria de contusions lleus i se'ls donarà d'alta en les pròximes hores.