Visibles, amb casc i prohibides les voreres

ITV ALS QUATRE ANYS EN LLOC DE CINC

Tot i que es tracta d’un reglament que encara està en fase de redacció i que es preveu que es publiqui de manera definitiva al BOPA a final de setembre, el Govern homologarà també la inspecció tècnica de vehicles a la normativa europea i, per exemple, establirà que un vehicle nou haurà de passar la revisió als quatre anys i no als cinc com ocorre amb l’actual normativa. El nou reglament també afectarà els vehicles de més de 3,5 tones amb l’objectiu d’equiparar el país a les normatives europees.



NORMATIVA TAMBÉ PER ALS VIANANTS

Com a part de la xarxa viària, els vianants també estan inclosos en el Codi de Circulació i poden incórrer en sancions. Així, no circular per les voreres quan sigui possible, caminar per vies interurbanes sense elements de visibilitat o creuar de manera imprudent tant la calçada com els passos de vianants estarà sancionat per la normativa. Es tracta de sancions lleus d’uns 60 euros, tret de desobeir un agent de circulació o creuar el pas amb el semàfor en vermell, que estarà multat amb 120 euros.

Una de les principals novetats de la regulació que desenvolupa el nou Codi de Circulació és aquella referida als patinets elèctrics i altres ginys, anomenats vehicles de mobilitat personal en les disposicions legals. En un principi, l’article 47 del Codi estableix que els conductors d’aquests vehicles estan sotmesos a les normes de circulació, senyalització i seguretat. En conseqüència, han de respectar les normes, entre les quals les relacionades amb el fet de conduir sota els efectes de l’alcohol o de les drogues. És a dir, els agents de policia podran fer proves d’alcoholèmia i drogues als conductors de patinets elèctrics.En segon lloc, la llei estableix limitacions d’edat per a la conducció d’aquest tipus de vehicles. Com a norma general, estan prohibits als menors de 16 anys, tot i que els joves d’entre 14 i 16 anys podran conduir-los per vies urbanes o, si tenen un permís de ciclomotors fins a 49 centímetres cúbics, també ho podran fer en vies interurbanes amb un casc homologat cordat i circulant pel carril bici.Així mateix, en tercer lloc, la normativa prohibeix la circulació per voreres, places, jardins i altres espais reservats amb caràcter exclusiu per al trànsit, l’estada i la recreació dels vianants. La circulació, doncs, s’ha d’efectuar per vies ciclistes, carrils bici o per la dreta de la calçada. Una altra de les principals novetats és l’ús del casc i de roba o accessoris de visibilitat. En el cas dels desplaçaments per vies urbanes no es necessari l’ús del casc, però sí que cal dur elements reflectors si les condicions meteorològiques o de llum ho requereixen. Un ús obligat tant dels casc com dels elements reflectors si el trajecte es fa per una via interurbana, com són les carreteres generals del Principat.En qualsevol cas, es prohibeix de manera taxativa en tots els casos el transport d’un altra persona en el patinet elèctric, l’arrossegament de càrregues o circular amb auriculars posats o qualsevol altre aparell que emeti sons. És a dir, es prohibeix aquella imatge tan habitual entre el jovent de portar música amb un altaveu dalt del patinet.A més, s’estableix que els patinets elèctrics incorporin elements d’enllumenat i reflectors catadiòptrics, així com, en alguns casos, avisadors acústics i sistemes de frenada. L’enllumenat s’ha d’emprar de nit preferentment i a qualsevol hora als túnels, passos inferiors i trams de via afectats amb el senyal de túnel.El Codi de Circulació fa una diferenciació que és rellevant pel que fa a la normativa aplicable entre els patinets elèctrics en funció de la seva potència. La normativa diferencia dues classes, la T1 i la T2. La primera són aquells vehicles de mobilitat personal que són inferiors o igual a 15 quilos de pes, amb una potència nominal igual o inferior a 700 watts, que no poden superar els 20 per hora i que no tenen menys de 0,60 metres d’amplada.Per la seva banda, els vehicles que superen les dades citades són considerats de categoria T2 i estan sotmesos a moltes més obligacions que aquells de la categoria T1. D’aquesta manera, han de contractar obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil i han d’incorporar llum davanter de color blanc i llum de fre de color vermell, a més d’un avisador acústic.Tot i això, aquesta legislació entrarà en vigor l’1 de desembre del 2021 per tal de donar temps a la ciutadania per conèixer la norma i per adaptar els vehicles al reglament.