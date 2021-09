Nova flota de motos elèctriques compartides

Actualitzada 03/09/2021 a les 12:33

Els usuaris de la plataforma Muvif poden gaudir, des d'ahir, de l'ús d'escúters elèctrics. La plataforma de mobilitat compartida ha ampliat els serveis que ja oferia de patinets i utilitaris amb una nova flota de motos elèctriques Silence, marca capdavantera en el sector sharing a les principals ciutats europees.Aquests vehicles compten amb una potència equivalent a 125 CC i amb un alt rang d’autonomia suficient per transportar dues persones entre parròquies amb total solvència i seguretat. A la maleta, els usuaris hi trobaran dos cascs, així com reixetes higièniques per al cabell. Per poder fer ús d’aquest nou servei d’escúters cal tenir un mínim de 16 anys i el corresponent carnet.Tot i que inicialment la flota està repartida entre Sant Julià de Lòria, la capital i Escaldes, els responsables de la plataforma són conscients que la gran quantitat d’usuaris que ja fa ús tant dels patinets, com dels cotxes utilitaris, aniran repartint la flota de forma natural més enllà d’aquestes parròquies a mesura que les vagin utilitzant.Com passa amb la resta de vehicles Muvif, tot s’administra des de l’aplicació que hi ha disponible a les botigues d’Android i d’Apple. Des d'allà, l'usuari pot gestionar la localització, la reserva, el desbloqueig, l’ús, l’accés a la maleta i el bloqueig final, tot directament des del mòbil. Aquesta és de la primera plataforma de mobilitat compartida en operar a Andorra.