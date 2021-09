Multes de 600 euros als conductors ebris o drogats

Actualitzada 03/09/2021 a les 11:00

El Codi de Circulació que va entrar en vigor ahir atansa la regulació dels denominats vehicles de mobilitat personal, així com fer la xarxa viària més segura sobre la base de modificar el comportament quan es condueix un vehicle o quan se circula com a vianant per la ciutat. La nova legislació comporta un enduriment notable de les sancions per mirar de frenar els comportaments imprudents de major risc. Les relacionades amb l’alcohol i les drogues arriben als 600 euros i que no es cordin el cinturó tots els passatgers del vehicle serà sancionat amb 200 euros. Així mateix, no sotmetre’s al test d’alcoholèmia suposa una falta molt greu sancionada amb 800 euros i la pèrdua del permís fins a sis mesos, mentre que conduir fent ús manual de mòbils o navegadors també entra al codi de sancions amb 300 euros de multa. D’altra banda, no tenir una assegurança dobla el càstig envers l’anterior legislació fins als 1.200 euros i també s’introdueixen sancions per als patinets elèctrics, tot i que es queden en multes lleus de 60 euros.En ocasió, doncs, de l’entrada en vigor del nou Codi de Circulació, càrrecs tècnics del Govern van fer ahir una roda de premsa per posar llum a una caterva normativa que ha envaït el BOPA en els darrers dies i que ha de concloure a final de mes amb la publicació dels reglaments que encara resten pendents, com va indicar el director d’Empresa, Josep Pujol.L’origen de tota aquesta normativa és l’entrada en vigor del Codi de Circulació, una llei habilitadora que permet estendre tota la normativa tècnica que és de naturalesa canviant sense canviar la legislació de base. Entre aquesta normativa es troben les exigències a les escoles de formació de conductors, la regulació dels vehicles de mobilitat personal, coneguts popularment com a patinets elèctrics, la normativa per a la importació de vehicles, la nomenclatura dels permisos o el reglament de les fases i els colors de la neu.En aquest sentit, les principals novetats que es destaquen des de l’executiu són un nou reglament de règim sancionador, el qual incorpora multes de nova tipificació, com les referides als vehicles de mobilitat personal o les sancions per no dur cordat el cinturó a les places del darrere dels vehicles. Així mateix, s’apugen les sancions per no tenir una assegurança vigent.De la mateixa manera, es modifica la nomenclatura dels permisos de conduir per adaptar-se a la directiva de la Unió Europea vigent en la matèria i hi ha també diverses novetats per obtenir el permís de conduir. Així, ja no es podrà accedir per lliure a fer l’examen per a l’obtenció del permís i la inscripció només donarà dret a una convocatòria. Segons va indicar Josep Pujol, el Govern espera fer una adaptació en breu de la taxa, que podria veure’s reduïda en un 66%.Pel que fa a les entitats de formació de conductors, la nova normativa crea la figura del monitor de teòrica i obliga les autoescoles a adaptar l’antiguitat i les característiques dels vehicles amb què facin la formació. De fet, hauran d’acreditar que disposen de vehicles adients per a cada examen, tot i que podran compartir material i vehicles entre diverses entitats per optimitzar costos. També el nou reglament els obliga a condicionar els camps de pràctiques en relació amb l’asfaltat i les seves condicions. El Govern ha establert, però, un període d’entre un i tres anys perquè el sector pugui adaptar-se a la nova normativa.Conduir per sobre dels límits marcats és motiu de sanció. Són sancions molt greus penades amb 400 euros excedir en 60 quilòmetres per hora la velocitat marcada.No fer ús dels cinturons de seguretat per part de qualsevol passatger o dels sistemes de retenció infantil homologats o adaptats a l’edat és una sanció greu. penada amb 200 euros.Conduir per sobre dels 0,51 g/l suposa una sanció molt greu amb retirada del permís de dos mesos i una multa de 400 euros. Si se supera els 0,80 g/l la sanció és de 600 euros.Conduir sota els efectes de les drogues també és una sanció tipificada com a molt greu i comporta la possible suspensió del permís per sis mesos i una multa de 600 euros.Circular amb un vehicle sense l’assegurança d’automòbil corresponent suposa una infracció molt greu penada amb 1.200 euros i amb la suspensió del permís durant dos mesos.Manipular manualment el mòbil, navegadors o un altre dispositiu que tregui l’atenció de la conducció suposa una sanció molt greu, penada amb 300 euros.Si un vianant creua quan el semàfor està en vermell s’exposa a una sanció de 120 euros. Si creua la calçada de forma imprudent s’exposa a una sanció de 60 euros.Incomplir l’obligació de sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia és una sanció considerada molt greu, penada amb 800 euros, i pot suposar la suspensió del permís fins a sis mesos.Si un vehicle de mobilitat personal circula per una vorera serà sancionat amb una falta lleu i 60 euros de multa. També serà sancionat amb aquest import si no es té l’edat permesa.Si una persona que resideix a Andorra circula, tret dels casos permesos, amb un vehicle matriculat a l’estranger s’exposa a una sanció greu penada amb multes de 200 euros.