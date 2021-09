La campanya de control de motos finalitza amb la sanció de 60 conductors

Actualitzada 03/09/2021 a les 13:22

La policia ha finalitzat la campanya de seguretat en el trànsit adreçada als conductors de motos amb el control de 464 persones. Segons informa el cos, la operació que s'ha dut a terme del 16 al 29 d'agost, ha sancionat a 60 de les persones aturades per infringir articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya. El que comporta un 12,93 % de conductors sancionats respecte al conductors controlats.Del total de multes imposades, 32 corresponen a deficiències tècniques i/o administratives; 28 Imprudències o infraccions en el decurs de la circulació i 8 altres sancions alienes a la present campanya. Dins del primer grup, han estat 15 les sancions aplicades per circular sense disposar del distintiu d’ITV en no haver-se presentat a les proves, 9 per no presentar el rebut d’assegurança malgrat tenir-lo i 5 per escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant, entre d'altres. Del segon grup, 12 han estat posades per excés de velocitat i 10 per no respectar la senyalització horitzontal.De les sancions alienes a la campanya, la més aplicada ha estat per conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos en tres casos, també s'han imposat dues sancions per no presentar el permís de conduir, malgrat tenir-lo; dues més per conduir en estat d’embriaguesa (de 0’5 g/l a 0’8 g/l) i una per conduir vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de sis mesos.La campanya tenia com objectiu incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir en nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles.