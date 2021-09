Entre l'alegria i la incertesa

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:21

La notícia del tancament definitiu del parc d’animals de Naturland ha provocat reaccions contradictòries entre els veïns de Sant Julià de Lòria. D’una banda, n’hi ha que celebren la decisió que va prendre la direcció de l’ecoparc fa uns mesos i que ahir va acabar de materialitzar-se. Tot i que, com és natural, aquest grup de lauredians no comparteix exactament les mateixes opinions, sí que tendeix a repetir dues idees: que els animals salvatges han de viure en un entorn natural i no pas en captivitat, i que la decisió de Naturland, tot i que és “bona”, “arriba tard”.De l’altra, també hi ha veïns que es mostren preocupats per l’impacte que pot tenir la notícia per a la viabilitat econòmica de l’ecoparc en els propers anys, ja que consideren que el parc d’animals era un dels elements que més ajudaven a atraure visitants.Un dels lauredians amb qui el Diari va posar-se en contacte ahir i que va fer una valoració més contundent en contra del parc d’animals és Edu Tarrés. Tot i que d’entrada va celebrar la notícia, va afirmar que el parc “no hauria d’haver obert mai”, i va lamentar que el projecte de Naturland hagi “destruït un espai natural privilegiat”. Montse Llovet, per la seva part, va assenyalar que els animals “no estaven ben cuidats i més aviat feien pena”. Llovet també va apuntar que l’entorn de la Rabassa està “desaprofitat” i va suggerir que s’hi podria desenvolupar allotjament turístic de qualitat lligat a la natura.Antonio Carballo, que va treballar uns anys a l’ecoparc quan encara es deia Naturlandia, va mostrar-se convençut que “si no hi ha animals la gent no pujarà” a la Rabassa. “A la gent li agradava venir a veure els animals”, va assegurar.Davant el tancament del parc, també n’hi ha que hi veuen noves oportunitats de negoci. “Per què no ho aprofitem per construir-hi un hipòdrom? Portaria molt turisme de fora i molts ingressos gràcies a les apostes”, va apuntar Rómulo Ben-Ahmed.