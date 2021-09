Els ingressos per importacions augmenten un 2,8% respecte al 2020

Actualitzada 03/09/2021 a les 18:42

Els ingressos per importacions acumulats durant aquests vuit mesos de l'any superen els que es van registrar al llarg de les mateixes dades de l'any passat. Enguany la recaptació frega els 100 milions, concretament 99,68 milions i durant els mateixos mesos de l'any 2020 es va arribar a 96,97 milions, però tot i aquesta millora encara no s'arriba a nivells prepandèmia, sinó que se situen en un i un 29,5% menys, ja que el 2019 la recaptació acumulada va ser de 141,43 milions d'euros.Segons les dades recopilades pel departament de Tributs i Fronteres, al llarg d'aquest mes d'agost, els ingressos aconseguits per l'entrada de productes s'han quedat en 19,16 milions d'euros, dada que es troba per sota de la del mateix mes del 2020 quan es van superar els 20,5, el que se situa en una disminució del 6,8% i un 21,7% menys respecte de l'agost del 2019 que es van registrar 24,47 milions.Pel que fa al tabac, s'han registrat uns ingressos de 10,2 milions d'euros, una xifra que es troba també per sota dels que es van registrar el 2020 que va ser d'11,9 i el 2019, quan va ser de 14,7 milions. En begudes, l'import total arriba a 715.386 euros, un 17,5% menys que el 2020 que eren 867.313 i un 19,7% menys que el 2019 quan va ser de 890.656 euros.Quant als combustibles, es registra uns ingressos de 4,7 milions d'euros, una xifra que és una mica superior als 4,4 del 2020, però inferior als 5,2 que es van obtenir el 2019. Alhora pel que fa a les importacions d'altres mercaderies, s'han ingressat 3,4 milions un 5,1% més que els 3,28 de l'any passat i per sota dels 3,5 milions del 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19.