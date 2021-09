Actualitzada 03/09/2021 a les 11:01

Naturland va anunciar ahir que ha traslladat a nous centres els últims animals salvatges que encara hi havia a la zona del prat de Conangle, a la cota 2.000. Els darrers exemplars que han marxat del parc han estat quatre llops i tres linxs. Els animals van sortir de la Rabassa el 27 d’agost passat en direcció a un centre grec, segons van confirmar fonts de Naturland. El Diari ja va avançar al maig que els llops i els linxs anirien a un santuari situat al país hel·lè. Amb el tancament definitiu del parc d’animals, que es va inaugurar el 2013, sis anys després del naixement del projecte, Naturland perd un dels elements que l’havien definit fins ara.Durant el mes de juliol es va fer el trasllat dels sis ossos a Anglaterra i al juny van sortir els primers exemplars d’herbívors –concretament, els muflons, els isards, els cérvols japonesos, les daines i els cérvols ibèrics–, que en aquest cas van anar a dos centres catalans. L’organització va assegurar que el procés de trasllat s’ha fet amb respecte màxim pels animals, amb l’objectiu que fos “tan poc traumàtic com sigui possible”. A més, i per facilitar la feina dels tècnics veterinaris especialitzats i del personal implicat, el procés s’ha fet amb total discreció, seguint “un estricte protocol”.Els edificis i instal·lacions del prat de Conangle que acollien el parc d’animals s’estan reconvertint per acollir altres necessitats pròpies del centre d’activitats, lligades a la nova estratègia per captar visitants i generar beneficis econòmics. Aquests canvis “s’aniran explicant a mesura que es vagin executant”, van afirmar fonts de Naturland, que també van assegurar que els membres de l’equip que tenien una feina lligada a la cura i manteniment han estat reubicats en altres llocs de treball dins l’organització.Actualment els únics animals que queden al prat de Conangle són els cavalls i els ponis del centre eqüestre, així com els animals domèstics de l’espai granja (conills, gallines, llames, cabres, ovelles i porcs).D’altra banda, durant l’estiu, va recalcar l’ecoparc lauredià en el comunicat que ahir va fer arribar a la premsa, s’ofereixen les sortides a cavall, els passejos amb ponis, el tir amb arc, la visita a l’aula de natura, a la granja, i les sortides amb el guia a la ruta Secrets del Bosc.A més, a la cota 2.000 hi ha el Naturland Bike Center, amb les rutes ciclistes i les instal·lacions de pràctica d’habilitats d’aquest esport, la botiga de lloguer d’MTB i venda de material esportiu, i s’ofereixen sortides guiades tant en ebike com de senderisme als llocs emblemàtics de les muntanyes de la Rabassa. També hi ha la possibilitat de fer les sortides amb un vehicle elèctric, i l’oferta de restauració concentrada en dos restaurants: la Borda de Conangle i la Cervesera.