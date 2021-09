Acord per detectar l'assetjament en el món de l'esport

Actualitzada 03/09/2021 a les 12:00

L’Andorra Esports Clúster (AEC) i B-resol van signar ahir un acord per oferir una aplicació als centres esportius, clubs i federacions per poder prevenir i detectar els casos d’assetjament i d’abús que es puguin donar en l’esport. Aquest aplicatiu estarà a l’abast de tots els esportistes dels centres adscrits, la qual cosa permetrà alertar d’aquells casos que observin o pateixin i també es podrà fer de manera anònima.La gerent de l’Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, i el CEO de B-resol, Josep Fígols, van explicar que l’acord pretén facilitar un canal perquè els joves esportistes puguin alertar d’aquells casos d’assetjament o abús que puguin estar patint o que observin en el seu entorn. Darrerament han estat moltes les situacions d’abús que han sortit a la llum en el món de l’esport, com poden ser els de la selecció americana de gimnàstica, entre d’altres de rellevància significativa.D’aquesta manera, l’AEC i B-resol es comprometen a col·laborar en accions que contribueixin a la visibilització i prevenció de l’assetjament, oferint una eina a la víctima i al seu entorn per denunciar. Riu també va destacar que l’assetjament en el món esportiu està més present del que sembla, havent-hi més casos dels que surten a la llum, ja que l’esportista assetjat és una víctima a qui, com a tal, no li és fàcil denunciar, i també perquè l’entorn que ho observa, a vegades, no té eines per alertar-ho.Fígols va posar de manifest que des de l’inici de l’activitat de l’aplicatiu la visibilització de casos ha crescut d’una manera molt important, i han observat que normalment és l’entorn, els amics en gran manera, qui alerta.